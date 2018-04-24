Беларусь надо сделать привлекательной для богатых людей со всего мира - Президент

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь надо сделать привлекательной для богатых людей со всего мира. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы должны серьезно подумать о том, как сделать нашу страну привлекательной для богатых людей со всего мира. Поручаю Совету Министров и Национальному банку глубоко и всесторонне проанализировать мировые процессы. Необходимо создать такие условия для капитала, которые не предоставит ни одно другое государство. По крайней мере, надо сделать это первыми. Надо сыграть на опережение", - сказал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, эпоха конкуренции за инвестиции постепенно уйдет, финансовых капиталов в мире хватает. Сейчас в цене - интеллект и энергия человека. "Европа неотвратимо "стареет". Для решения проблем пенсионных систем там неизбежны изменения в миграционной политике. Они все сильнее будут притягивать к себе активную рабочую силу", - отметил глава государства.

С учетом этого необходимо упреждать ситуацию и обеспечить трансфер идей и "мозгов" в Беларусь - это задача правительства. "Цель - чтобы в Беларусь, чистый, спокойный и комфортный уголок Европы, как магнитом тянуло самых лучших и умных", - поручил Александр Лукашенко.

По его словам, Беларусь должна быть интересной, особенной, чем-то выделяться в современном мире. "Что мы готовы предложить? Стабильные, комфортные, предсказуемые условия ведения бизнеса - это должно быть национальным брендом. Дружественность - обязательный принцип работы для всех: налоговые службы не должны видеть в плательщике потенциального нарушителя, а плательщик - врага в лице инспектора. Такая же ситуация и в иных сферах", - сказал белорусский лидер.-0-