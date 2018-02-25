Беларусь придает большое значение развитию всестороннего белорусско-кувейтского диалога - Лукашенко

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Эмира Государства Кувейт шейха Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера аль-Сабаха, Наследного принца Государства Кувейт шейха Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера аль-Сабаха и народ этой страны с Национальным днем. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Александр Лукашенко отметил, что Беларусь придает большое значение развитию всестороннего белорусско-кувейтского диалога.
"Уверен, совместными усилиями мы сможем реализовать существующий потенциал белорусско-кувейтского сотрудничества и вывести двустороннее взаимодействие на качественно новый уровень на благо народов наших стран", - подчеркнул Президент.-0-
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