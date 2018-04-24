Беларусь продвинулась в выстраивании диалога с государствами Европы - Лукашенко

24 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь продвинулась в выстраивании диалога с государствами Европы. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.
"Налицо повышение уровня политических контактов и расширение экономического взаимодействия. Нам нужно максимально использовать конструктивный потенциал "Восточного партнерства", - отметил глава государства.
По его словам, "Восточное партнерство" должно быть нацелено на реализацию конкретных проектов, работать на преодоление разделительных линий, усиление европейской и евразийской интеграции.-0-
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