Беларусь продвинулась в выстраивании диалога с государствами Европы - Лукашенко

24 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь продвинулась в выстраивании диалога с государствами Европы. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Налицо повышение уровня политических контактов и расширение экономического взаимодействия. Нам нужно максимально использовать конструктивный потенциал "Восточного партнерства", - отметил глава государства.

По его словам, "Восточное партнерство" должно быть нацелено на реализацию конкретных проектов, работать на преодоление разделительных линий, усиление европейской и евразийской интеграции.-0-