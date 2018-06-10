Беларусь целиком поддерживает контроль над мирным использованием атомной энергии - Лукашенко

10 июня, Циндао /Корр. БЕЛТА/. Беларусь целиком поддерживает контроль над мирным использованием атомной энергии. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества в Циндао, передает корреспондент БЕЛТА.
"Беларусь целиком поддерживает контроль над мирным использованием атомной энергии и равноправное взаимовыгодное сотрудничество при ее использовании в мирных целях, закрепленных в Астанинской декларации ШОС", - сказал Александр Лукашенко.
Президент считает, что развитие сотрудничества в вопросах укрепления ядерной безопасности, мирного использования атома и исследований в этой сфере может стать одним из направлений, представляющих значительный взаимный интерес для стран ШОС.-0-
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