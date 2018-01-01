Беларусь всегда будет сторонником дружбы и тесного сотрудничества с Кубой - Лукашенко

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Председателя Государственного Совета и Совета Министров Кубы Рауля Кастро с 59-й годовщиной Дня освобождения Республики Куба. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Самобытный и независимый путь, который выбрал народ Кубы, был непростым. Кубинцы смогли отстоять свою идентичность, сохранить верность идеалам Революции и укрепить позиции страны на международной арене", - говорится в поздравлении.

Глава государства подчеркнул, что Беларусь всегда будет сторонником дружбы и тесного сотрудничества с Кубой.-0-