Беларусь всегда будет сторонником дружбы и тесного сотрудничества с Кубой - Лукашенко

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Председателя Государственного Совета и Совета Министров Кубы Рауля Кастро с 59-й годовщиной Дня освобождения Республики Куба. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Самобытный и независимый путь, который выбрал народ Кубы, был непростым. Кубинцы смогли отстоять свою идентичность, сохранить верность идеалам Революции и укрепить позиции страны на международной арене", - говорится в поздравлении.
Глава государства подчеркнул, что Беларусь всегда будет сторонником дружбы и тесного сотрудничества с Кубой.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3553 BYN
|2.378 BYN
|2.375 BYN
|USD
|1.9727 BYN
|1.985 BYN
|2 BYN
|RUB
|3.4279 BYN
|3.4 BYN
|3.42 BYN