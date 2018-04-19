Беларуси и Молдове нужно активнее развивать совместные предприятия и создавать новые - Лукашенко

19 апреля, Кишинев /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Беларуси и Молдове нужно активнее развивать совместные предприятия и создавать новые производства. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече в расширенном формате с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства согласился с мнением премьер-министра Молдовы, что страны связывает не только сентиментальные дружеские отношения, но и прагматическое сотрудничество. "И мы на этом пути немало сделали, это хороший фундамент наших отношений. Но всегда встает вопрос, а что дальше", - отметил Александр Лукашенко.

Президент убежден, что странам надо активнее развивать совместные проекты, создавать новые предприятия, искать новые направления для сотрудничества. "Две тысячи лифтов, по данным вашего правительства, надо менять. Лифты делают у нас, причем вышли с ними на космический уровень. Почему мы не можем здесь их собирать? Можем. Надо автобусы - давайте будем вместе производить", - предложил Александр Лукашенко.

По его мнению, так Беларусь и Молдова выйдут на новый уровень экономического сотрудничества. "Мы за это деньги с вас не берем. Мы готовы кроме всего прочего - и это главное (не совместные предприятия, не товар) - людей научить. У вас появятся новые кадры и предприятия", - обратил внимание Президент.

В качестве примера успешного сотрудничества глава государства привел взаимодействие белорусских ученых с институтом растениеводства "Порумбень", который он посетил с Игорем Додоном. По словам Александра Лукашенко, ученые обеих стран не просто выстроили надежные отношения и активно развивают их, но и всегда думают о новых совместных проектах. Это взаимовыгодно для двух государств.-0-

Беларусь и Молдова подписали документы о развитии сотрудничества в различных сферах Правительство Беларуси и коммерческий банк Moldova Agroindbank заключили договор об условиях выдачи кредитов для приобретения в Молдове белорусских товаров.