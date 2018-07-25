Белорусских производителей космического оборудования освободили от налога на прибыль

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прибыль организаций от реализации работ и услуг собственного производства, выполненных и оказанных в области космического приборостроения, освобождается от налога на прибыль. Соответствующий указ Президента Беларуси Александра Лукашенко №288 от 20 июля опубликован сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Для целей указа под космическим приборостроением понимается область науки и техники, отрасль промышленности по созданию бортовых приборов, комплексов и систем, предназначенных для функционирования в космическом пространстве, в том числе для дистанционного зондирования Земли, специально разработанных комплектующих изделий для них, а также специально разработанных наземных приборов, оборудования, комплексов и систем для изготовления и испытаний бортового оборудования.

Как следует из указа, денежные средства, высвобождаемые в результате использования налоговой льготы, организации будут направлять на приобретение оборудования, проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских (технологических) работ и оказание услуг, связанных с космическим приборостроением.

Основанием для предоставления льготы является заключение Государственного военно-промышленного комитета о том, что выполненные работы или предоставленные услуги относятся к области космического приборостроения.

Указ вступает в силу после его официального опубликования и действует по 31 декабря 2023 года.-0-