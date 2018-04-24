Будущим поколениям мы должны оставить Беларусь без долгов - Президент

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совету Министров и Национальному банку в ближайшие годы необходимо перерасти долговую нагрузку, чтобы оставить будущим поколениям Беларусь без долгов. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Главный вызов, с которым надо справиться правительству и Нацбанку в ближайшие годы, - перерасти долговую нагрузку и выйти в зону безопасности. Будущим поколениям мы должны оставить Беларусь без долгов. Требую обеспечить стабильно высокие темпы роста экономики и профицит валютных потоков. Без повышения эффективности и конкурентоспособности экономики обеспечить это невозможно", - заявил Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание, что сегодня закладывается основа того, какой будет жизнь в 2020 году. Есть все предпосылки, все условия для того, чтобы пятилетняя программа была выполнена не столько по цифрам, сколько по сути, ее экономическому смыслу.

"В 2020 году Беларусь должна предстать миру обновленной, прогрессивной и при этом комфортной для своего народа, всех, кто хочет спокойно работать, зарабатывать и растить детей", - подчеркнул белорусский лидер.

Это взгляд в ближайшее будущее. Залогом его, как отметил Александр Лукашенко, является выполнение ранее поставленных задач по сдерживанию цен, росту заработной платы и обеспечению занятости. Эти вопросы по-прежнему актуальны для белорусских граждан.

Оживление инфляционных процессов настораживает, дороговизна жизни крайне беспокоит население. Президент поручил правительству, местным органам власти, Министерству антимонопольного регулирования и торговли и лично министру постоянно отслеживать ценовые изменения. "Контролируйте, отслеживайте ценовые изменения постоянно. Хотите - рыночными способами, хотите - другими. Но должен быть результат, и проблема должна решаться. Цель известна: не более 5-6% в год по инфляции", - акцентировал внимание глава государства.-0-