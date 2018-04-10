"Быть честными и справедливыми" - подробности откровенного разговора Лукашенко с журналистами

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Средства массовой информации призваны формировать конструктивное общественное мнение через своевременную и объективную подачу материала, искренний и вдумчивый диалог с аудиторией. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 10 апреля на встрече с руководителями и коллективами крупнейших СМИ страны, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Мероприятие было организовано на базе Белтелерадиокомпании. Перед встречей с журналистами Александр Лукашенко ознакомился с перспективами развития новостного вещания, ему доложили о техническом переоснащении, переходе на вещание в HD-формате.

В телестудии на встрече с главой государства присутствовали более 130 журналистов, представляющих Белтелерадиокомпанию, Второй национальный канал, Столичное телевидение, информагентство БЕЛТА, редакцию газеты "Советская Белоруссия", издательский дом "Звязда" и национальный филиал межгосударственной телерадиокомпании "МИР".

"Не знаю, как у вас, но у меня бешеная ностальгия. Давно я у вас не был. В былые времена я очень часто бывал здесь. Наверное, это хорошее чувство. Поэтому давайте договоримся, что я не на пресс-конференцию пришел, а у нас здесь состоится честный и откровенный разговор, - сказал Президент. - Мы все делаем одно дело. Поэтому для меня очень важно, чтобы состоялся откровенный разговор. Вы ведь не только журналисты, но вы - граждане. Сознательные, образованные, информированные граждане Беларуси".

"Цель одна - чтобы была польза от этого разговора. Чтобы я ушел с чем-то отсюда, и чтобы вы, покинув эту студию, сделали выводы и, может, взяли для себя что-то на вооружение исходя из этого разговора", - отметил Александр Лукашенко.

"Необходимость этого откровенного разговора назрела давно. Поводом для сегодняшнего мероприятия стало начало нового этапа в вашей деятельности. Дальше работать по-старому нельзя. Я не хочу сказать, что там все было плохо. Без того плохого и хорошего не было бы нового этапа", - подчеркнул белорусский лидер.

То, что мобилизует, сплачивает нас, делает страну еще более независимой, спокойной, устремленной в будущее, необходимо вынести в народ, убежден Президент.

При этом он обратил внимание, что является сторонником эволюционного процесса. "Революции очень дороги, затратны и с тяжелыми последствиями. Мы уже исчерпали ресурс революций. Нам они уже не нужны. Надо эволюционировать. Но тем не менее, как говорил классик, мы должны стоять на плечах прошлых поколений и взять оттуда все лучшее", - сказал Александр Лукашенко.

По словам Президента, сегодня все более востребованной становится качественная журналистика с авторской позицией, достоверными фактами, глубокой аналитикой. "Пробудить интерес, удержать читателей, зрителей - это ваша задача. Грамотно расставьте приоритеты и подумайте о тематическом, жанровом разнообразии телеканалов, газет, чтобы привлечь людей разных возрастов и настроений", - ориентирует СМИ глава государства.

По его мнению, достать молодежь из телефонов и компьютеров и заставить читать газету уже вряд ли получится. "Но в таком случаем в интернете мы должны предложить им нечто интересное, правильное и объективное", - сказал Президент.

Александр Лукашенко начал разговор с подробных ответов на вопросы, которые накануне встречи были озвучены на интернет-ресурсах. А затем уже с участием присутствовавших на встрече журналистов состоялся живой и заинтересованный диалог, обмен мнениями по различным темам.

О роли СМИ

"Именно информационные войны стали отличительной чертой XXI столетия. Средства массовой информации превратили в оружие. И, знаете, это оружие мощнее, чем ядерное. Потому что малый заряд в виде какой-то новости мгновенно охватывает всю планету. И по силе убийственного воздействия, не факт, что ядерное оружие мощнее", - отметил глава государства.

По его словам, в этих условиях главная задача, которую ставит время, - это борьба за умы и души людей. "Если мы не овладеем умами и душами белорусов, мы суверенную и независимую страну в таком классическом виде никогда не построим", - подчеркнул он.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь - исключительно мирная страна. "Никакая агрессия никогда не будет исходить с нашей земли. Но и в обиду мы себя не должны давать как в военном, так и в информационном отношении. Горячей войны быть не может сегодня. Все начинается с вас. На передний план выходите вы - журналисты. Ваша задача формировать конструктивное общественное мнение через своевременную и объективную подачу материала, искренний и вдумчивый диалог с аудиторией", - сказал Президент.

"СМИ - это святое. И если государство может держать в руках эти СМИ - финансируя, поддерживая и прочее, особенно электронные, - государство это должно делать. Это очень государственное дело. А если частные, то мы должны так договориться с частником, чтобы он обязательно соблюдал свою договоренность", - заявил Александр Лукашенко.

О телевидении

"Очень прошу вас и жесточайшим образом требую: сделайте телевидение лучше. Чтобы картинка была и подача материала. Чтобы журналист сказал два предложения, но в точку. Я хочу смотреть только свои каналы. Я слишком националистичен в этом плане", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко также особо отметил, что белорусские журналисты в непростые годы сумели сохранить внутренний стержень. "Я считаю, что в мире вы лучшие. И не потеряйте это, - отметил он. - Вы могли, вместе со мной, конечно, посеять полный хаос и бардак в стране. Но вы придерживались какого-то стержня. Так всегда в жизни должно быть. Старшие журналисты это точно понимают. Вы от него не отошли, не заврались. Я вас не подвел к тому, чтобы вы продавались за копейку".

Обращаясь к представителям телеканалов, глава государства призвал и далее совершенствовать работу в этом направлении. При этом Президент рассказал, что смотрит на эту работу в том числе профессиональным взглядом, основываясь на личном опыте. "Я смотрю массу каналов, сравниваю это все. Как-то я говорил, что в студенческие годы увлекался фотографией и был даже заведующим фотолабораторией в студенческие времена. Поэтому я так привык через этот глазок смотреть на мир", - сказал Президент.

"Качество уже лучше. Журналисты у нас хорошие, искренние. Это точно, - отметил белорусский лидер. - Делайте хорошее телевидение. У нас есть основа для этого. И делайте так, чтобы вас люди видели, ценили и уважали. А для этого у вас одно качество должно быть - честность и справедливость. Телевидение должно быть честным, чтобы оно отражало жизнь", - резюмировал Александр Лукашенко.

На встрече было озвучено предложение построить в Беларуси современный медиацентр. Глава государства отметил, что такой медиацентр в Беларуси появится, но не в ближайшее время, поскольку сейчас в Беларуси идет подготовка к Европейским играм. Кроме того, необходимо завершить строительство немалого числа социальных и спортивных объектов.

О развитии отечественного контента на телеканалах

Глава государства считает, что белорусские телеканалы должны вещать на собственной, а не зарубежной платформе. "Платформы эти должны быть белорусскими. Это не значит, что мы плохо относимся к Эрнсту, нет. Он нормальный, творческий, хороший человек, - сказал Александр Лукашенко. - Но это должно быть наше".

В пример Президент привел российские сериалы. По его словам, многие из них не очень хорошего качества, а показываются на белорусских каналах. Глава государства уверен, что телеканалы и режиссеры в Беларуси в силах сами снимать хорошие телесериалы и ставить их в эфир вместо российских.

Президент пообещал, что белорусским каналам окажут поддержку в развитии собственного контента. "Я готов там, где нужно, поддержать средства массовой информации", - сказал он.

Об изменениях в закон о СМИ

Говоря о задачах, которые сегодня стоят перед средствами массовой информации, глава государства отметил, что часть из них отражена в новом законе о СМИ. В частности, речь идет о развитии отечественного контента на телевидении. При этом сам закон, подчеркнул Александр Лукашенко, призван "защитить наших людей от потока непроверенной, ложной, деструктивной информации".

Президент отметил, что одобрил обсуждение в парламенте вопроса изменений в закон о средствах массой информации с участием представителей СМИ. "Вы должны для себя сделать этот закон. Когда он ко мне поступит, я хочу, чтобы вы были довольны этим законом. А если и они, которые мне задают этот вопрос, - это для меня счастье. Неважно, что они за меня не голосовали, но я Президент всего белорусского народа, и я готов учитывать все интересы", - сказал белорусский лидер.

Он подчеркнул, что предполагаемые изменения необходимо обсуждать. "Но главное, чтобы все работали в равных условиях, чтобы конкурировали. Кто-то из вас выходит на экран и говорит открыто, честно. Все видят, кому-то нравится, кому-то нет… А почему кто-то прячется за какую-то закорючку. Почему он в интернете откровенно где-то не напишет и не поставит свою подпись. Чего ты боишься?" - задал риторический вопрос Александр Лукашенко.

Президент призвал всех открыто высказывать свою позицию и обсуждать проект изменений в закон. Но наряду с этим будет сохраняться контроль за тем, чтобы не распространялась информация террористического плана, связанная с наркотиками, насилием над детьми, другими негативными и противоправными процессами.

О взаимодействии чиновников и журналистов

"Я не знаю, как это вы будете делать, но если я услышу или в интернете прочитаю, что чиновник не разговаривает с журналистом и не предоставляет ту информацию, которую должен, и прежде всего основным нашим журналистам и средствам массовой информации, вносите немедленно предложения о его замене. Потому что второй раз будет очень больно для него", - предупредил Александр Лукашенко Администрацию Президента и Министерство информации.

Глава государства отметил, что порой из-за неумения чиновников прокомментировать какую-то проблемную ситуацию это приходится делать ему, чтобы "расхлебывать эту грязь". "Если ты пришел министром, заместителем, руководителем предприятия, будь добр разговаривать с журналистами, как бы ни было трудно и сложно", - подчеркнул Александр Лукашенко. Вместе с тем, по его словам, и сами журналисты должны быть более настойчивы, добиваясь комментариев у чиновников.

Журналисты рассказали, что после резонансных происшествий подчас не могут получить своевременные комментарии от руководителей соответствующих ведомств. Некоторые отвечают - "без комментариев", убегают от камер. А ведь получается, что сразу после какого-либо происшествия оно начинает обрастать в социальных сетях порой не имеющими ничего общего с действительностью предположениями.

Александр Лукашенко согласился, что подобная ситуация не является нормальной. "Это ненормально, если Президент говорит больше министра по его теме", - заметил глава государства. Он подчеркнул, чтобы общественность получала объективную и своевременную информацию, необходимо, чтобы свою позицию высказывали руководители соответствующих ведомств.

Во время разговора с Президентом отмечалась и роль пресс-служб, которые также должны быстро доводить до общественности актуальную и важную информацию.

О подготовке журналистских кадров

Во время встречи была затронута проблема обеспечения кадрами средств массовой информации. В частности, журналисты Белтелерадиокомпании рассказали о тревожной, по их мнению, тенденции дефицита журналистских кадров для телевидения, хотя подготовка этих специалистов в стране ведется. В связи с этим Александр Лукашенко подчеркнул, что надо подбирать тех людей, которые после учебы будут востребованы в профессии. При этом он высказал мнение, что профессия журналиста - особая. И очень важно, чтобы на журфак шли именно те, кто увлечен журналистикой и после учебы будет трудиться в СМИ. "Если отучился, то должен работать по специальности", - убежден глава государства.

Президент поставил задачу решить проблему обеспечения кадрами средств массовой информации. Он также поддержал высказанную тележурналистами идею о предварительной работе на уровне школ с теми ребятами, которые хотят связать свое будущее с журналистикой.

Александр Лукашенко провел параллель с IT-сектором, где стали уделять большое внимание подготовке будущих кадров для своей отрасли. При этом он подчеркнул, что в процессе предварительного отбора важно не упустить из поля зрения и талантливую молодежь из сельской местности.

Свой взгляд на эту проблему высказали и представители других СМИ, руководство Администрации Президента, а также приглашенные на мероприятие студенты Института журналистики БГУ.

О Конституции

Касаясь возможных корректировок Основного закона страны, Александр Лукашенко не исключил передачи части функций от Президента другим ветвям власти. "Считаю, что некоторые функции от Президента должны перейти к другим ветвям власти", - сказал глава государства. Особенно, по его мнению, надо усилить роль исполнительной власти.

При этом Александр Лукашенко считает, что момент для изменения Конституции еще не наступил. СМИ будут не последними среди тех, кто определит это время, добавил он. Президент выразил убежденность, что при корректировке Основного закона страны важно не перечеркнуть все то, что уже сделано, сохранить это достояние, достижение. "Мы должны это передать нашим детям и внукам", - отметил Александр Лукашенко.

О труде и рыночных механизмах

Глава государства отметил правильность того, что в свое время Беларусь не пошла по пути шоковых реформ и преобразований. "Мне уже вас не надо убеждать в этом. А тогда мне приходилось это делать. Всем рассказывать, что не спешите, у нас свои особенности, своя жизнь. Мы строим свою страну. Не надо бежать за Россией в том числе по гайдаровским реформам. Если бы мы по этой шоковой терапии прошли, страны бы сегодня не было. Без труда ничего не будет. Никакой рынок не спасет", - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко подчеркнул значимость того, что многие в Беларуси действительно гордятся своей страной. "И мы не болтовней создали независимую Беларусь, а реально. С нами считаются!" - сказал Президент.

Об обеспечении безопасности людей

Во время встречи Президент затронул тему обеспечения безопасности в массовых местах. Александр Лукашенко обратился к недавнему случаю в Солигорске, когда из-за возгорания в подвале больницы эвакуировали большое количество людей.

По словам главы государства, быстрая реакция на ЧП связана в том числе с недавней трагедией в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. "Кемерово нас встряхнуло, - отметил Александр Лукашенко. - Триста человек эвакуировали за мгновение".

При этом Президент напомнил о жесткой ответственности за нарушения в обеспечении безопасности в массовых местах. Он потребовал разобраться в причинах происшествия в Солигорской больнице.

О стимулировании занятости

Как отметил глава государства, проблема стимулирования занятости есть не только в Беларуси, но и других странах. Александр Лукашенко констатировал, что около полумиллиона человек трудоспособного возраста в Беларуси не работают, в их числе и имеющие проблемы с законом. Получается, что государство полностью берет на себя оплату для них услуг - образовательных, медицинских, жилищно-коммунальных.

Президент отметил, что основная суть декрета №1 заключается в том, чтобы люди работали и соответственно вносили свой вклад в финансирование предоставляемых государством услуг, как это делается во всем мире. Главное в данном документе - стимулирование занятости, подчеркнул Александр Лукашенко.

"И это была моя идея, мне ее никто не подсказывал", - добавил Президент, говоря об инициировании данного декрета, который направлен в первую очередь на активизацию работы органов власти по максимальному содействию гражданам в трудоустройстве, стимулированию трудовой занятости и самозанятости населения.

Об армии

Президент прокомментировал трагические случаи в армии, рассказал о предпринимаемых в связи с этим мерах, а также коснулся вопроса модернизации в Вооруженных Силах.

"Я лично очень болезненно воспринимаю, когда в армии гибнут люди. Это недопустимо для меня, как человека и срочную службу отслужившего, и офицером служившим в армии. Для меня это недопустимо, потому что я знаю, к чему приводит головотяпство. Это головотяпство, когда из БМП, крупнокалиберного пулемета расстреливают солдата на стрельбах. Это даже не учения", - сказал глава государства.

"То же самое и по Коржичу. Ситуация на моем контроле и там жестоко разбираются. Обязательно разберемся и держим в курсе дела мать, приглашаем на допросы, - заявил Александр Лукашенко. - Абсолютно демократично все это расследуется, потому что я не приемлю, когда в мирное время даже в армии гибнут люди".

По словам Президента, еще более демократично решили подойти к вопросу посещения родителями военнослужащих в войсковых частях.

Александр Лукашенко также высказал мнение, что солдат стоит чаще отпускать на побывку домой. "Почему мы этих детей не можем отпустить в неделю раз или два, как получится, если он заслужил, домой. Это же Беларусь - компактная страна. Сегодня два часа, и ты на месте. Побыл дома, вернулся. Пять-семь дней ты там служишь, и уже легче, - считает глава государства. - Не то что тебя из семьи вырвали, в эту казарму. Там, особенно в учебке, 100 человек в этой казарме, в два яруса кровати. Обстановка гнетет. И не все выдерживают. Более мягкие - им тяжело. А это была бы отдушина. Больше ничего не надо. Совсем другая армия будет. Заслужил - пожалуйста - день-два побудь дома. И мы это начали делать. Вот такие изменения происходят".

Наряду с этим глава государства подчеркнул, что армия - это жесткий мужской коллектив, где в том числе закаляется характер.

"Что касается модернизации, изменения войска в нашей армии, я четырежды инициировал реформирование армии. И мы четвертую реформу производим. Сделана ставка на мобильные силы", - сказал он.

О спорте

Александр Лукашенко напомнил, что скоро состоится большое совещание о развитии зимних видов спорта. Оно проводится не потому, что в этой сфере больше проблем, чем в летних видах спорта. "Дело в том, что прошла Олимпиада и в зимних видах спорта начинается новый цикл. И это сейчас актуально, важно. Это мы еще не забыли: и победы, и недостатки, которые есть. В этот момент надо провести это мероприятие по зимним видам спорта, поговорить, как будем жить дальше, будем ли мы вообще зимней страной и будем ли развивать эти виды. Я считаю, что мы должны сохранить Беларусь как зимнюю страну", - сказал Президент.

Для этого уже принимаются соответствующие решения, отметил глава государства. Например, уже начали проектировать новые спортивные объекты, налаживают производство необходимого инвентаря. "Сейчас каждая федерация разбирается у себя, как будем жить. Направления я им указал", - добавил белорусский лидер.

Президент констатировал, что и в летних видах спорта есть некоторые результаты. Например, определенные успехи, пускай и негромкие, делают белорусские гандболисты и волейболисты. "Надо планировать, чтобы мы провели, скорее, в этом году, совещание по летним видам спорта с учетом II Европейских игр. Чтобы я мог услышать руководителей наблюдательных советов и федераций, что они нам покажут", - отметил Александр Лукашенко.

По его словам, важно и нужно проводить массовые спортивные мероприятия, такие как Минский полумарафон, но необходимы результаты и в большом спорте. В него вкладываются большие деньги, а победы атлетов поднимают дух белорусов. "На этом строится вся идеология", - подчеркнул глава государства.

О БНР

Глава государства отметил, что как историк по образованию обращался к этой теме, изучал существующие мнения и пришел к выводу, что белорусам еще предстоит понять, чем была БНР и какую роль она сыграла.

По мнению Александра Лукашенко, в этой части белорусской истории не все очевидно. С одной стороны, создатели БНР хотели единства для страны, с другой - обращались за помощью к немецкому кайзеру. Отвечая на вопрос, поступивший от интернет-пользователей, глава государства сказал, что разговоры о том, чтобы сделать 25 марта государственным праздником, - преждевременны. Александр Лукашенко подчеркнул, что пока он находится на посту Президента, этого не будет.

Глава государства напомнил, что в Беларуси уже есть День Независимости. "У нас есть День Независимости, и если бы мы тогда не победили, то действительно никакой независимости не было бы, - сказал Президент. - Нас бы процентов 75 вырезали, а 25% оставили быдлом. Вот это мы точно знаем, а многие помнят. Поэтому мы выбрали, это нам ближе, мы это понимаем, чувствуем, - выбрали этот день Днем Независимости".

О создании мемориала в Куропатах

Вопрос о Куропатах в адрес главы государства поступил от граждан накануне мероприятия. Александр Лукашенко отметил, что год или полтора назад поручил Администрации Президента разобраться с этим вопросом.

"Пора заканчивать эту волтузню на костях. Вы затянули представление Президенту макета этого урочища. Положите мне на стол документы, чтобы я мог утвердить и мы создали там место для души. Надо оперативнее закончить это, привести в порядок этот лес, урочище, поставить самый простой памятник, или часовню, или еще что-то - мы примем решение. Чтобы человек, который соболезнует семьям и страдает, что погибли люди, пришел туда, принес цветы", - сказал Александр Лукашенко.

"И мы это обязательно сделаем", - подчеркнул глава государства.

При этом Президент заметил, что вопрос о Куропатах был политизирован с самого начала своего появления, таковым остался и сейчас. "Меня это не устраивало и сейчас не устраивает, - заявил Александр Лукашенко. - Там погибли люди".

Он констатировал, что есть несколько версий о случившихся в этом месте трагических событиях. По одной из них, в Куропатах советские власти расстреливали репрессированных белорусов, по другой - там устраивали расправы над гражданами немцы во время Великой Отечественной войны. И сегодня, по словам Александра Лукашенко, уже не так важно, кто был виновником той трагедии, ведь результат один - погибли люди. "Люди, которые там, хотят покоя. Им не нужна эта пляска на костях", - убежден белорусский лидер.

О частной собственности и системных изменениях

Президент отметил, что часто можно слышать вопросы или рассуждения о неких системных изменениях. "У нас нет вот этой эйфории по поводу частной собственности. Вы хотите, чтобы за одну ночь была частная собственность вместо государственной? Это системные изменения. Но нигде не написали конкретно, что за системные изменения. Потому что это будет предполагать то, что народ никогда не поддержит. К этому надо идти спокойно", - сказал глава государства.

"Когда-то меня упрекали, что я не рыночник и не сторонник частной собственности. Господь с вами. Я все время в материальном производстве работал и жил среди крестьян. Я знал, что такое свое. Свое всегда эффективнее, чем колхозное и так далее", - заявил Президент.

"Мне говорят: то изменить, это… Я публично сказал - вопрос не во мне. Если вы это хотите, я приму решение за день. А вы этого хотите? Ладно, хотите. А вы к этому готовы, вы это можете осуществить, вы это выдержите или нет?" - поставил вопрос белорусский лидер.

"Жизнь показала, что и к частной собственности, к изменению нашей системы модернизации надо подходить эволюционно. Никаких революций. Потому что это больно и не факт, что мы попадем в точку", - добавил глава государства.

О пиаре и самоиронии

По словам главы государства, пиара должно быть в меру и без излишеств. "По большому счету, я не сторонник пиара. Пиар - это преувеличенно, сродни неправде. Лучше правду скажи, как есть. Или молчи вообще. Поэтому в моей работе пиара почти нет", - отметил Александр Лукашенко.

Президент вместе с тем считает, что пиар - это нормально. "Только он должен быть какой-то жизненный, искренний, реальный. Пиариться надо на реальном. Чтобы там меньше было преувеличений и вранья", - сказал он.

Александр Лукашенко также высказал свое отношение к иронии и самоиронии. По его мнению, это приемлемо в небольшой компании. По словам Президента, порой в его присутствии рассказывают и анекдоты про него самого. "Рассказывают. И я посмеюсь. Если это самоирония или ирония в узком кругу, то да", - добавил он.

Глава государства признался, что в первые годы президентства очень сильно обращал внимание на ту или иную информацию в СМИ о себе, особенно негативного плана. "По молодости я реагировал на каждый чих, - вспоминает он. - Мне обязательно надо было оправдаться".

Однако со временем Александр Лукашенко научился более спокойно и взвешенно реагировать на подобное. "Самоирония - это сродни самоедству. Хотя я от этой черты далеко не избавился. Где-то что-то сказал, кого-то где-то обидел или кого-то с должности снял - это пережить очень тяжело. Поэтому я самоедством занимаюсь. Самоиронией... Ну, у меня не такая жизнь, чтобы часто иронизировать над собой. Вряд ли это самоирония. А ирония - нормально, если она разумная", - отметил Президент.

О белорусской продукции и правильном питании

Отвечая на вопросы от граждан, Президент рассказал, как выбирает продукты и какой придерживается диеты. "Три яйца утром, в обед - мясо, вечером - рыба, сколько хочешь. Жесткая диета, белковая", - отметил Александр Лукашенко.

Между основными приемами пищи у главы государства есть и небольшие перекусы. В то же время, обратил внимание Президент, вместе с правильным питанием важно заниматься спортом - около двух часов в день.

Что касается самих продуктов, Александр Лукашенко отметил, что питается теми же, что и все белорусы. "Я ем то, что едите и вы, только в совсем малых количествах", - сказал глава государства.

При этом Президент любит сравнивать, как один и тот же продукт производят на разных предприятиях страны. Покупает он продукты в обычных магазинах, иногда и на Комаровском рынке. "Счастлив, что у нас в Беларуси абсолютно безопасное питание", - заявил он.

Александр Лукашенко подчеркнул, что безопасность белорусского продовольствия - это его жесточайшее требование. Высокое его качество подтверждает и то, что продовольствие покупают далеко за пределами страны, в том числе в Китае и странах Евросоюза.

О любимых фотографиях

"Есть у меня несколько фотографий. Одна из фотографий, она черно-белая, - когда я только стал Президентом. В клетчатом пиджаке, микрофоны, улыбающийся Президент. Это у меня на Карла Маркса в комнате отдыха. Я ее сохранил, поставил в сторонке. Мне она очень нравится и ценна. Поскольку это после первых президентских выборов, после победы с журналистами разговор. Потом мне нравится фотография с малышом, когда я его учил в хоккей играть. Где мы вдвоем стоим. Он маленький такой с клюшкой", - рассказал глава государства.

По его словам, и личных, и государственных фотографий у него достаточно. "В конце концов, если это интересует наших читателей, мы можем 7-10 таких фотографий опубликовать", - заметил Александр Лукашенко.-0-