"Человечество находится на распутье" - Лукашенко отмечает рост конфронтации в мире

24 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает рост напряженности и конфронтации в мире. Об этом он заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Человечество, к сожалению, находится на распутье. Мы вступили в эпоху неопределенности, непредсказуемости и длительной нестабильности. На планете больше нет места, где можно спрятаться, отгородиться и отстраненно наблюдать за происходящим. Безопасность стала осязаемым явлением. Сегодня особенно остро чувствуется, как легко ее потерять и каких неимоверных усилий стоит ее сохранить, - сказал глава государства. - Обостряется борьба за место в мировой иерархии. Стратегическое соперничество, конкуренция между государствами стали обыденными явлениями. Все это сопровождается ростом напряженности и конфронтации, которые уже начинают просто зашкаливать".

"Мы видим жесткое лоббирование, порой насаждение собственной экономической и политической выгоды, неприкрытую враждебность к оппонентам. Национальный эгоизм, пренебрежение интересами своих партнеров и даже союзников, эгоцентризм, попрание международных норм становятся неотъемлемой частью политики ведущих мировых игроков", - констатировал белорусский лидер.

По словам Президента, планету захлестнули торговые войны. "Соединенные Штаты, руководствуясь жестким протекционизмом, сражаются с Китаем. Одновременно развернулась масштабная санкционная война против России. Дошли до того, что по совету из-за океана Евросоюз ограничивает собственные компании, работающие на нефтяном рынке с нашей восточной соседкой, - обратил внимание глава государства. - Да и у нас далеко за примерами ходить не надо - возьмите хотя бы "молочные" и "мясные" баталии, "сахарные", которые устраивает наш ближайший партнер, блокируя доступ натуральным белорусским продуктам на свой рынок".

Александр Лукашенко подчеркнул, что фактически ломается мировая система торговли. В этих обстоятельствах особо актуальны миролюбивая, сбалансированная внешняя политика всех государств, которой придерживается и Беларусь, а также инициативы страны: продвижение идей совместимости в Большой Европе, партнерство различных интеграционных объединений, обновление общеевропейского диалога по укреплению мер доверия, безопасности, сотрудничества. "Для наших союзников Беларусь с ее общественно-политическим согласием, межконфессиональным миром и беспроблемной для соседей и других государств политикой представляет собой особую ценность", - уверен Президент.

Он заметил, что удерживать равновесие внутри страны, когда во многих регионах мира неспокойно, сейчас особо важно. "Мы видим, как легко нагнетают панику и истерию растиражированные в сетях и на информационных порталах сообщения провокационного характера. Именно так в двадцать первом веке начинаются революции в их "цветной" версии, которые печально заканчиваются для самих же участников. Тем, кто рассуждает сегодня на тему: нужна ли нам армия, необходима ли милиция, - советую съездить в страны, переболевшие "арабской весной", или даже в сердце Европы, накрытое миграционной волной. Пообщаться там с обычными людьми и узнать, чувствуют ли они себя дома защищенными", - сказал Александр Лукашенко.-0-