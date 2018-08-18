"Дело не только в Орше" - Лукашенко объяснил кажущиеся жесткими кадровые решения

18 августа, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко при назначении нового руководства правительства и ряда министерств объяснил кажущиеся жесткими кадровые решения после посещения Оршанского района, передает корреспондент БЕЛТА.

"Когда я принимал решения в Орше, многие или отдельные в обществе это восприняли как некое спонтанное решение. А некоторые так подумали, что, может быть, не стоило за одно мероприятие Оршанского региона так жестко критиковать правительство. Так вот я хочу сказать: дело не только в Орше. Это последняя капля, которая переполнила чашу терпения. Главное - в глубине. И вы, люди, недалекие от правительства (а некоторые работали в этих должностях, пусть не на первых ролях), понимаете, что не может быть никаких разногласий и разночтений в проведении курса развития нашей страны", - заявил белорусский лидер.

Как отметил глава государства, в Беларуси взят определенный курс. "Согласно конституции страны Президент в своей предвыборной программе оглашает этот курс. И люди исходя из этого голосуют. И никому не позволено обманывать людей", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"А у нас в правительстве, не буду называть фамилии, было так: давайте мы вот курс этот заявим, а потом будем проводить иной курс (в других же странах так делается). Так у меня никогда не было и не будет! То, что мы людям обещали, а правительство было создано именно под этот курс, тот курс должен и проводиться. И главное в нашей политике - народ. Это никакой не популизм. Я всегда это говорил и говорю. В противном случае нам в этой стране делать нечего. Люди - это главное", - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко подчеркнул, что дисциплина, порядочность, сплоченность, система власти, жесткость ее, нацеленная на дисциплину и профессионализм, - это фактор независимости страны. "Поэтому второе направление - это независимость, обеспечение этой независимости. Мы будем независимы, если у нас экономика будет развиваться так, как следует. Если мы обрушим экономику, никакой независимости быть не может. Никакие словоблудия не спасут нас от разрушения", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что некоторые в правительстве начали понимать это по-другому, мол, давайте быстрее приватизируем государственную собственность, быстрее распродадим. "И притом никто не против приватизации. Было четко мною определено. По каждому предприятию, малому или большому, по трудовым коллективам - там люди живут и работают - мы должны определяться, прежде чем продавать акции этого предприятия", - добавил белорусский лидер. В том числе нужно определяться по вопросам, на каких условиях придут новые инвесторы, что будет с предприятием и его работниками.

"Выкинут ли они половину на улицу людей, как некоторые приходят ко мне инвесторы и говорят, что такая численность не нужна: "Мы этих увольняем, оставляем от крупной компании кукиш, как в народе говорят". Такая приватизация в Беларуси не пройдет, такая приватизация нам не нужна", - подчеркнул Президент.

"Мы что, хотим пойти по пути наших соседей? Так они уже осудили подобную приватизацию, которая проводилась в 90-х", - заметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко добавил, что в Беларуси был определен курс на постепенную модернизацию и совершенствование того, что есть. "А то, что у нас есть сегодня, производит то, что востребовано на рынке. Так почему от этого отказываться?" - задал риторический вопрос Президент.

Он привел в пример сельское хозяйство, в отношении которого раньше говорили, что в эту сферу зря вкладываются средства. "Сегодня все говорят: знаете, сельское хозяйство спасло страну, - обратил внимание белорусский лидер. - Комплексы молочно-товарные строили, переделывали допотопные фермы. Сегодня все говорят: молочка - это золото. Это не мои слова, это слова специалистов".

Аналогичная ситуация и в случае модернизации предприятий деревообрабатывающей отрасли. "Сегодня они основной драйвер развития нашей экономики. По моему, 124-125% роста к уровню прошлого года показывают", - сказал Александр Лукашенко.

"Вот такая постепенная спокойная модернизация должна быть. И если уже придется что-то продавать из сельского хозяйства или деревообработки, цена этим предприятиям будет значительно выше", - заявил Александр Лукашенко.

"Но самое главное - с первых своих шагов, будучи Президентом, еще зеленым Президентом в те годы, четко было сказано: никакой шоковой терапии, никаких шоков быть не должно. Потому что шок - это резать по живому людей. Я на это никогда не соглашался и никогда не пойду. Резать по живому никому в Беларуси не дано. У нас, во-первых, люди другие, привыкшие к честности и справедливости. Они такую политику не воспримут. Нет, в правительстве не так, так эдак надо огулом протолкнуть этот шок. И мне пришлось постоянно одергивать правительство", - сказал Президент.

В то же время поручение правительству достичь хотя бы Br1 тыс. средней зарплаты по стране "у них вообще вызвало панику, что это недопустимо", рассказал глава государства. "Оказывается, допустимо. Даже при том курсе, который они пытались втюхать нам в Беларуси. Но сколько крови попортили для того, чтобы (лично мне пришлось это делать) убедить правительство, что люди хотя бы несчастных тысячу рублей среднюю заплату в стране должны иметь. Что надо подтянуть в этом году самые низкооплачиваемые слои (нянечки в детских садах, медсестры и нянечки в больницах, которые носятся с детьми и с нами, когда мы приболеем, люди культуры, социального обслуживания). Их надо сегодня подтягивать выше. Одни формулировки "мы не можем", "мы не должны", "рухнет курс", "рухнет страна", "рухнет все", - продолжил глава государства.

"Хорошо, я предложил альтернативу. Давайте тогда вместе с вами будем иметь ту зарплату, которую имеют эти несчастные нянечки", - сказал Александр Лукашенко.

По его словам, на это предложение последовала следующая реакция: "Да нет, в правительстве это невозможно, надо менеджерам в правительстве поднимать заработную плату, и чем выше, тем лучше они будут работать. Так что же это за справедливость?" - возмутился глава государства.

"Дальше - больше. Ведем переговоры с международными организациями, в частности с МВФ. Понятны их требования. Международный валютный фонд проводит определенную политику, и тут никуда не денешься", - отметил Президент.

Вместе с тем даже не с подачи МВФ, а "с подачи деятелей в правительстве" начали звучать предложения о том, чтобы мгновенно поднять до 100% оплату населением услуг ЖКХ, приватизировать всю госсобственность. "Что бы мы получили? Минимум - недовольство народа и неплатежи. Люди не смогли бы оплатить тот уровень коммунальных услуг, который был бы предъявлен. Поэтому четко был дан мною ответ на этот вопрос в ходе еще предвыборной кампании: по мере роста заработной платы мы будем потихоньку увеличивать плату за коммунальные услуги со стороны населения. И договорились - $5 ежегодно. Нет, этого мало, и начинается волокита на весь мир. Так велись переговоры с МВФ. Президент ставит одну задачу, а здесь опять пытаются протолкнуть в правительстве, да и Национальном банке, не мытьем, так катанием эту так называемую либеральную позицию, безмозглую позицию", - отметил белорусский лидер.

Он рассказал, что ему пришлось вмешиваться, приглашать представителей МВФ и заявлять от имени Беларуси, каким путем страна будет двигаться дальше и вести переговоры с международными организациями. "И, посмотрите, многие международные организации и банки, ЕБРР понимают нас, кредитуют. Потому что мы обязательные люди. Коль мы одолжили, мы возвращаем эти средства. И никакой волокиты", - констатировал глава государства.

"Но волокита и безответственность стали краеугольным камнем работы в правительстве. Только осталось повесить над ними лозунг: "Мы самые умные и великие!" На любое предложение, которое касается жизни нашего общества и жизни наших людей, - "понос" слов: "это не можем", "это не нужно", "задавить", "задушить" и так далее. Этот курс неприемлем", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Он отметил, что до каких-то пор это было терпимо. "Но когда перестали исполнять поручения, которые даны Президентом публично, когда в результате народ смотрит и думает: так, Президент же поручил, почему ж его правительство не исполняет… Вот это и было последней каплей, которая переполнила эту чашу", - заявил Президент.

"Притом я вел себя абсолютно честно в отношении этих должностных лиц. Два года назад поставив задачу, я два года талдычил им и рассказал уже, что надо делать. Выходит так: задачу Президент поставил, потом рассказал, как выполнять эту задачу... Видит, что не выполняется, - пошел выполнять сам. В таком случае зачем такое правительство?" - резюмировал глава государства.-0-