Денежные премии и звание лауреата спецфонда Президента Беларуси присуждены победителям международных олимпиад

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко подписал распоряжение, в соответствии с которым принято решение о финансировании расходов специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов в 2018 году и утверждено решение совета фонда, сообщили БЕЛТА в
Двум студентам учреждения среднего образования назначены поощрительные стипендии Президента Республики Беларусь; денежные премии с вручением нагрудного знака лауреата фонда присуждены 41 победителю международных олимпиад; денежными премиями поощряются 59 победителей международных и республиканских олимпиад и конкурсов.
Принятие распоряжения Президента Беларуси направлено на обеспечение адресной государственной поддержки одаренных учащихся и студентов, создание благоприятных условий для их развития.-0-
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