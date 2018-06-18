Денежные премии и звание лауреата спецфонда Президента Беларуси присуждены победителям международных олимпиад

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко подписал распоряжение, в соответствии с которым принято решение о финансировании расходов специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов в 2018 году и утверждено решение совета фонда, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Двум студентам учреждения среднего образования назначены поощрительные стипендии Президента Республики Беларусь; денежные премии с вручением нагрудного знака лауреата фонда присуждены 41 победителю международных олимпиад; денежными премиями поощряются 59 победителей международных и республиканских олимпиад и конкурсов.

Принятие распоряжения Президента Беларуси направлено на обеспечение адресной государственной поддержки одаренных учащихся и студентов, создание благоприятных условий для их развития.-0-