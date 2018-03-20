"Этой шумихи они не стоят " - Лукашенко о впечатлениях от фильмов "Матильда" и "Смерть Сталина"

20 марта, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время встречи с творческой молодежью рассказал о своих впечатлениях от просмотров фильмов "Матильда" и "Смерть Сталина", которые широко обсуждались в обществе, передает корреспондент БЕЛТА.
По словам главы государства, когда поднялся шум вокруг этих картин, он решил посмотреть их. "У меня такое подозрение, что специально устроили шумиху, чтобы подогреть интерес к этим фильмам. Ни один, ни второй того не заслуживает. Я даже пожалел, что время потратил", - признался Александр Лукашенко.
Касаясь фильма "Матильда", Президент отметил, что ему понравилась операторская работа, и он вполне допускает, что сюжетная линия может быть правдой. "Красивые съемки", - констатировал он.
Рассказывая о своих впечатлениях от фильма "Смерть Сталина", который рассказывает о последних часах жизни одного из лидеров СССР, глава государства отметил, что до сих пор достоверно неизвестно, как умер этот человек. В то же время Президента не впечатлил режиссерский подход к тем событиям.
"Все объясняют, что стиль такой этого фильма, это комедия... Дешевая комедия - у меня такое впечатление об этом фильме, да и рассуждать на эту тему сегодня нечего", - считает Александр Лукашенко.
Глава государства добавил, что одна из идей фильма - рассказать о том нарушении прав человека, когда жизнь отдельных людей ни во что не ставилась, в Советском Союзе. И здесь он убежден: поступать так недопустимо ни для кого - ни для Сталина, ни для всех, кто обладает властью. С другой стороны, обратил внимание Президент, сегодня сложно дать объективную оценку тем событиям, поскольку о них существует много различной информации и не всегда правдивой.-0-
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