Гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова награждена орденом Франциска Скорины

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова награждена орденом Франциска Скорины за особые заслуги в культурно-просветительской деятельности и значительные успехи в деле укрепления и развития белорусско-российских культурных связей. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.-0-