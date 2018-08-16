Гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова награждена орденом Франциска Скорины

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова награждена орденом Франциска Скорины за особые заслуги в культурно-просветительской деятельности и значительные успехи в деле укрепления и развития белорусско-российских культурных связей. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в
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