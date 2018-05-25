Госнаград удостоены 15 пограничников Беларуси

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. За образцовое исполнение служебных обязанностей, высокий профессионализм, значительные заслуги в охране государственной границы военнослужащие органов пограничной службы удостоены госнаград. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в
Орденом "За службу Родине" ІІІ степени награждены заместитель председателя Государственного пограничного комитета Игорь Печень и начальник 16-й пограничной группы пограничной службы Константин Молостов.
Кроме того, 13 военнослужащих из различных подразделений удостоены медалей "За отличие в воинской службе" и "За отличие в охране государственной границы".-0-
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