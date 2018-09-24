Госнаград удостоены 32 сотрудника органов внутренних дел

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За образцовое выполнение служебных обязанностей, высокое профессиональное мастерство, значительные заслуги в борьбе с преступностью, большой личный вклад в укрепление общественного порядка государственных наград удостоены 32 сотрудника органов внутренних дел. Соответствующий указ Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 24 сентября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Орденом "За службу Родине" III степени награжден начальник главного управления уголовного розыска криминальной милиции МВД Анатолий Сакович.

Заслуги ряда правоохранителей отмечены медалью "За отличие в охране общественного порядка". В их числе старший оперуполномоченный по особо важным делам отдела по раскрытию особо тяжких и тяжких преступлений против личности управления уголовного розыска криминальной милиции УВД Могилевского облисполкома Виктор Игнатенко, начальник отдела по раскрытию краж управления уголовного розыска криминальной милиции УВД Гродненского облисполкома Виталий Салабуда.

Кроме того, большая группа сотрудников органов внутренних дел удостоена медалей "За безупречную службу" I, II и III степеней. Среди них начальник управления уголовного розыска криминальной милиции УВД Витебского облисполкома Николай Латышев, первый заместитель начальника отдела внутренних дел Стародорожского райисполкома - начальник криминальной милиции Михаил Кашко, начальник отделения по раскрытию преступлений в сфере автобизнеса управления уголовного розыска криминальной милиции УВД Брестского облисполкома Дмитрий Зайцев.-0-