Гранты Президента Беларуси назначены 98 работникам организаций науки, образования, здравоохранения и культуры

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гранты Президента Беларуси назначены 98 работникам организаций науки, образования, здравоохранения, культуры. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в
Выделенные гранты предусмотрены на проведение исследований и разработок в области технических, медицинских, биологических, химических, сельскохозяйственных, экономических наук; повышение качества обучения учащихся и студентов за счет использования новых технологий и методов обучения, современного учебно-методического обеспечения; разработку новых методов диагностики, лечения и реабилитации в кардиохирургии, эндокринологии, онкологии, анестезиологии, гастроэнтерологии, аллергологии; создание новых произведений искусства, проведение культурно-зрелищных мероприятий, что будет способствовать развитию белорусской культуры и популяризации ее достижений, сохранению национальных духовных традиций.
Принятие распоряжения Президента Беларуси направлено на поддержку талантливых специалистов в приоритетных для страны сферах деятельности - науке, образовании, здравоохранении, культуре.-0-
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