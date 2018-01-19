Гранты Президента Беларуси назначены 98 работникам организаций науки, образования, здравоохранения и культуры

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гранты Президента Беларуси назначены 98 работникам организаций науки, образования, здравоохранения, культуры. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Выделенные гранты предусмотрены на проведение исследований и разработок в области технических, медицинских, биологических, химических, сельскохозяйственных, экономических наук; повышение качества обучения учащихся и студентов за счет использования новых технологий и методов обучения, современного учебно-методического обеспечения; разработку новых методов диагностики, лечения и реабилитации в кардиохирургии, эндокринологии, онкологии, анестезиологии, гастроэнтерологии, аллергологии; создание новых произведений искусства, проведение культурно-зрелищных мероприятий, что будет способствовать развитию белорусской культуры и популяризации ее достижений, сохранению национальных духовных традиций.

Принятие распоряжения Президента Беларуси направлено на поддержку талантливых специалистов в приоритетных для страны сферах деятельности - науке, образовании, здравоохранении, культуре.-0-