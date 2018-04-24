КГБ вскрыл масштабную коррупционную сеть в поставках спецодежды для госпредприятий

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственной безопасности Беларуси вскрыл масштабную коррупционную сеть в сфере поставок спецодежды для госпредприятий. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году Комитетом государственной безопасности вскрыта масштабная коррупционная сеть в сфере поставок, вдумайтесь, спецодежды для госпредприятий. Что там творится, мне стыдно читать. С частников фактически вымогали крупные взятки под угрозой создания искусственных препятствий при участии в конкурсах на закупку продукции", - раскрыл подробности Александр Лукашенко.

С поличным при получении взяток были задержаны должностные лица крупных предприятий. "По-моему, десятками исчисляются. В настоящее время проводится расследование. Принципиальную оценку всем этим фактам в жесточайшем режиме дадим в суде", - отметил Президент.-0-