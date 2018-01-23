Лукашенко: Беларусь и далее будет для ОБСЕ хорошей опорой в центре Европы

23 января, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь и далее будет для ОБСЕ хорошей опорой в центре Европы. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече со специальным представителем Парламентской ассамблеи ОБСЕ по Восточной Европе Кентом Харстедом, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается безопасности европейской, региональной, вы знаете наше отношение ко многим вещам, тенденциям в Европе. Вы знаете наше отношение к вопросам безопасности, войны и мира, - сказал Александр Лукашенко. - Мы и дальше будем придерживаться этой позиции. И, поверьте, для ОБСЕ мы будем хорошей опорой здесь, в центре Европы, и мы будем делать все, чтобы в нашем общем европейском доме был мир и порядок".

По словам Президента, необходимо срочно что-то предпринимать, чтобы как-то снизить негативную тенденцию, характеризующую напряженность в Европе. "Мы предложили обсудить в качестве варианта, подойти к некоему "Хельсинки-2", чтобы ведущие страны планеты, которые входят в ОБСЕ, сели за стол переговоров и обсудили дальнейшие действия по снижению напряженности на европейском континенте", - отметил белорусский лидер.

При этом Александр Лукашенко предположил, что формулировка "Хельсинки-2" не обязательна, и новый переговорный процесс можно сформулировать как-то иначе. Однако он считает, что именно "Хельсинки-2" было бы понятным продолжением прежнего процесса.-0-

Лукашенко - Харстеду: мы готовы к обсуждению любых проблем и вопросов "Я хочу еще раз заверить вас, что мы будем иметь очень хорошие отношения с организацией. Мы готовы к обсуждению любых проблем и вопросов", - заявил глава государства.