Лукашенко: Беларусь не рвется в миротворцы, но конфликт в Украине нужно ликвидировать как можно раньше

24 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь не рвется в миротворцы, но конфликт в Украине нужно ликвидировать как можно раньше. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в своем выступлении на международной экспертной конференции "Восточная Европа: в поисках безопасности для всех", передает корреспондент БЕЛТА.

"В последнее время нас начинают упрекать, что мы якобы рвемся в миротворцы. Мы никуда не рвемся. У нас своих проблем больше чем достаточно. Но я уже сказал о нашей заинтересованности в спокойствии в Украине. Если в Украине не будет мира, будет жарко не только нам, но и всем вам. Этот конфликт как можно раньше нужно не просто погасить - ликвидировать. И в этом вы можете на нас рассчитывать. Мы сделаем все, о чем договорятся конфликтующие стороны", - заявил Александр Лукашенко.

Глава государства обратил внимание, что на Донбассе продолжают гибнуть ни в чем не повинные мирные жители, до сих пор полностью не выполнен ни один пункт минских соглашений.

"Украина - не просто наш сосед. Как и россияне, это братский нам народ. Мы за короткий промежуток времени приняли у себя более 150 тыс. украинских переселенцев и их семей. Помогаем им в трудоустройстве, медобслуживании, социальной и психологической адаптации. Оказываем гуманитарную помощь людям по обе стороны "линии размежевания" на Донбассе, - отметил белорусский лидер. - В каком бы формате не проходили переговоры - "нормандском", трехсторонней контактной группы, двустороннем "Волкер - Сурков", - стороны всегда могут рассчитывать на содействие Беларуси".

Президент убежден, что единственный путь урегулирования любых международных споров - отказаться от эмоций, накопившихся обид, предрассудков, предубеждений, взаимных обвинений и вернуться к диалогу.-0-