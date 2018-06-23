Лукашенко: Беларусь неизменно заинтересована в расширении связей с Люксембургом в разных сферах

23 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Великого герцога Люксембургского Анри и народ герцогства с Национальным праздником, сообщили БЕЛТА в
"Беларусь неизменно заинтересована в расширении связей с Люксембургом в разных сферах, в том числе в контексте дальнейшего расширения конструктивного диалога с Европейским союзом. Уверен, что это отвечает интересам наших стран", - подчеркнул глава государства.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3275 BYN
|2.32 BYN
|2.33 BYN
|USD
|1.9961 BYN
|1.992 BYN
|1.997 BYN
|RUB
|3.1586 BYN
|3.152 BYN
|3.16 BYN