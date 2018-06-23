Лукашенко: Беларусь неизменно заинтересована в расширении связей с Люксембургом в разных сферах

23 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Великого герцога Люксембургского Анри и народ герцогства с Национальным праздником, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

"Беларусь неизменно заинтересована в расширении связей с Люксембургом в разных сферах, в том числе в контексте дальнейшего расширения конструктивного диалога с Европейским союзом. Уверен, что это отвечает интересам наших стран", - подчеркнул глава государства.-0-