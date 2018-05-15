Лукашенко: Беларусь рада успехам Таджикистана и готова развивать сотрудничество

15 мая, Душанбе /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь рада успехам Таджикистана и готова развивать сотрудничество. Об этом сегодня заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на переговорах с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, передает корреспондент БЕЛТА.

"Благодарю вас за приглашение приехать в этот прекрасный город, в эту трудолюбивую страну, к этому прекрасному народу. Мы очень внимательно следим за развитием Таджикистана. Меня особо радуют темпы, с которыми развивается страна. Я всегда с удовольствием отмечаю, что по темпам развития вы превосходите Китайскую Народную Республику. Это здорово. Мы видим невооруженным глазом, как меняется столица. Даже прилетев ночью, я это заметил. И сегодня еще раз убедился в том, что вы на правильном пути. И, поверьте, мы за вас очень рады", - сказал глава государства.

"Я лично очень хочу, чтобы Таджикистан стал в ряд самых развитых и передовых стран, потому что этот древний великий народ этого заслуживает. Очень много вы для этого сделали. А я здесь для того, чтобы укрепить наши связи", - отметил Александр Лукашенко.

Президент Беларуси также обратил внимание на успешную реализацию замысла по проведению в Душанбе бизнес-форума с участием не только деловых кругов Беларуси и Таджикистана, но и представителей других стран региона. "Мы соседей подтянем в Таджикистан и покажем наши возможности. Вместе с вами будем дальше двигаться в другие страны, развивая торгово-экономические отношения", - заявил он.

В свою очередь Эмомали Рахмон подчеркнул, что Беларусь является одним из ключевых партнеров Таджикистана. "Мы придаем большое значение вашему официальному визиту. Уверен, что его результаты дадут новый импульс нашим отношениям тесной дружбы и взаимовыгодного сотрудничества", - добавил Президент Таджикистана.-0-