Лукашенко: Беларусь всегда будет открыта для сотрудничества с Грузией

22 марта, Тбилиси /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь всегда будет открыта для сотрудничества с Грузией. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Тбилиси по итогам переговоров с Президентом Грузии Гиоргием Маргвелашвили, передает корреспондент БЕЛТА.
"Особо хочу подчеркнуть - в белорусско-грузинских отношениях нет закрытых тем и вопросов. Наш диалог на всех уровнях отличает искреннее доверие и уважение, - подчеркнул белорусский лидер. - Мы люди обязательные. Если мы договорились - мы обязательно это сделаем. Если мы что-то можем, вы нам скажите, - мы обязательно подключимся и поможем здесь, в Грузии, реализовать желанные и нужные для грузинского народа проекты".
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