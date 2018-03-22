Лукашенко: Беларусь всегда будет открыта для сотрудничества с Грузией

22 марта, Тбилиси /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь всегда будет открыта для сотрудничества с Грузией. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Тбилиси по итогам переговоров с Президентом Грузии Гиоргием Маргвелашвили, передает корреспондент БЕЛТА.

"Особо хочу подчеркнуть - в белорусско-грузинских отношениях нет закрытых тем и вопросов. Наш диалог на всех уровнях отличает искреннее доверие и уважение, - подчеркнул белорусский лидер. - Мы люди обязательные. Если мы договорились - мы обязательно это сделаем. Если мы что-то можем, вы нам скажите, - мы обязательно подключимся и поможем здесь, в Грузии, реализовать желанные и нужные для грузинского народа проекты".

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Лукашенко и Маргвелашвили подписали договор об основах сотрудничества между Беларусью и Грузией В договоре закреплено намерение Беларуси и Грузии способствовать укреплению взаимодействия на всех уровнях и во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

Лукашенко: Беларусь и Грузия за последние годы сумели заново воссоздать двусторонние отношения "Мы действительно за последние два-три года немало сделали для того, чтобы не просто интенсифицировать наши отношения, а заново воссоздать их и заложить основу и фундамент, о чем вы сказали. Мы поставили перед собой амбициозную цель - достичь $200 млн товарооборота при всех проблемах, которые сегодня существуют", - заявил белорусский лидер.