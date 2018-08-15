Лукашенко: белорусско-индийские отношения будут и в дальнейшем поступательно расширяться

15 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Индии Рама Натха Ковинда и народ этой страны с национальным праздником - Днем независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в
В поздравлении отмечается, что в последние десятилетия Индия демонстрирует значительные темпы развития экономики, инфраструктуры, технологий, образования и науки.
Глава государства выразил уверенность, что белорусско-индийские дружественные отношения будут и в дальнейшем поступательно расширяться.-0-
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