Лукашенко: белорусско-индийские отношения будут и в дальнейшем поступательно расширяться

Александр Лукашенко и Рам Натх Ковинд. Фото из архива

15 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Индии Рама Натха Ковинда и народ этой страны с национальным праздником - Днем независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

В поздравлении отмечается, что в последние десятилетия Индия демонстрирует значительные темпы развития экономики, инфраструктуры, технологий, образования и науки.

Глава государства выразил уверенность, что белорусско-индийские дружественные отношения будут и в дальнейшем поступательно расширяться.-0-