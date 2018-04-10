Лукашенко: без труда никакой рынок не спасет

10 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Без труда не будет никакого социально-экономического развития страны и никакие рыночные механизмы не спасут. Такое мнение Президент Беларуси Александр Лукашенко высказал сегодня на встрече с руководителями и коллективами крупнейших государственных средств массовой информации, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства отметил правильность того, что в свое время Беларусь не пошла по пути шоковых реформ и преобразований. "Мне уже вас не надо убеждать в этом. А тогда мне приходилось это делать. Всем рассказывать, что не спешите, у нас свои особенности, своя жизнь. Мы строим свою страну. Не надо бежать за Россией в том числе по гайдаровским реформам. Если бы мы по этой шоковой терапии прошли, страны бы сегодня не было. Без труда ничего не будет. Никакой рынок не спасет", - заявил белорусский лидер.
Александр Лукашенко подчеркнул значимость того, что многие в Беларуси действительно гордятся своей страной. "И мы не болтовней создали независимую Беларусь, а реально. С нами считаются!" - сказал Президент.-0-
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