Лукашенко: благоприятные внешние условия позволяют рассчитывать на дополнительные доходы в бюджет

3 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Благоприятные внешнеэкономические условия позволяют рассчитывать на дополнительные доходы в бюджет. Об этом сегодня заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по решению актуальных вопросов социально-экономического развития Беларуси.

"В настоящий момент сложились благоприятные условия. Рост мировых цен (на нефть. - Прим. БЕЛТА) тоже нам на руку, поскольку растут цены и на нефтепродукты, которые мы производим в Беларуси. Дороже мы продаем минеральные удобрения, в том числе калий. Это позволяет рассчитывать на дополнительные доходы в бюджет, - сказал глава государства. - Какой период времени это будет продолжаться, никто не знает, но вечно это точно не будет. Нужно буквально успеть извлечь максимум выгоды из сложившейся конъюнктуры и сохранить опережающую динамику во всех сферах".

Президент констатировал наличие немалого количества нерешенных вопросов и разных мнений на этот счет, особенно по поводу направлений расходования бюджетных средств. "Реальный сектор будет, конечно же, тянуть одеяло на себя, как это у нас частенько бывает. Финансисты скажут, что нужно прежде всего сокращать государственный долг", - отметил белорусский лидер.

"Мою позицию слышали не только вы, но и весь народ. Бюджет служит целям социальной политики. Налоги должны максимально возвращаться в общество через медицину, образование, заработные платы бюджетникам, поддержку наиболее уязвимых слоев населения", - подчеркнул Президент.-0-

Лукашенко о задаче роста доходов населения: мы не можем в черном теле держать народ "Хотелось бы, чтобы премьер-министр доложил о том, как будут расти доходы населения: зарплаты, пенсии. Мы не можем в черном теле держать народ", - заявил глава государства.