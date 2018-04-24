Лукашенко: будь моя воля, отправил бы всех кандидатов собирать подписи

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил свою позицию относительно предложения депутата Елены Анисим наделить общественные организации, которые действуют более 10 лет и имеют более 3 тыс. членов, правом выдвигать на выборах своих кандидатов без сбора подписей, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства отметил, что является сторонником того, чтобы кандидаты на выборах были ближе к народу. "Будь моя воля, то я отправил бы всех кандидатов собирать подписи", - сказал он.
Александр Лукашенко уверен: когда кандидат идет к людям за подписями, он таким образом уже проводит агитацию. "Пусть походят, вместе со своими помощниками, доверенными людьми соберут подписи", - добавил он. "Поверьте, в этом ничего плохого нет. Да и что мне вас уговаривать. Вы сами это знаете прекрасно, участвовав в парламентских выборах", - заявил Президент, обращаясь к Елене Анисим.
В этой связи глава государства упомянул общественную организацию "Белая Русь". "Она фактически самая мощная организация. Фактически завтра может быть партией. Откровенно говоря, я их уже сдерживаю - не рвитесь туда", - сказал Александр Лукашенко. Но в организации никогда не ставили таких вопросов, потому что знают, как работать с народом. "Поэтому, я думаю, здесь особых вопросов нет, но идея заслуживает внимания", - считает Президент.-0-
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