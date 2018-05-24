Лукашенко: Европа может показать пример в решении вопросов между Востоком и Западом

24 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Европа может и должна показать пример в решении вопросов между Востоком и Западом. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на международной экспертной конференции "Восточная Европа: в поисках безопасности для всех", передает корреспондент БЕЛТА.

"Если сегодня великие державы не могут договориться между собой, то это не означает, что все остальные страны должны сидеть молча и ждать их указаний. Убежден, что Европа может и должна показать пример в решении вопросов, существующих между Востоком и Западом. Стать местом урегулирования злободневных проблем. Прежде всего таких, как украинский кризис", - заявил глава государства.

По словам Президента, совершенно очевидно, что многие прежние рецепты глобального и регионального управления, преодоления конфликтов и естественных противоречий уже не годятся. "Они часто не срабатывают, а новые еще не выработаны. К сожалению, в этих условиях мировые игроки не готовы к остановке спирали конфронтации и даже к компромиссам. Мы видим, что ни одна международная проблема реально не решается", - констатировал Александр Лукашенко.

В этой связи он привел ряд примеров: Ближний Восток, Сирия, Украина. Непросто складывается обстановка вокруг Северной Кореи. "Опять закручивается опасный узел вокруг соглашения по иранской ядерной программе. Показательно, что не только Россия, наш союзник, но и Евросоюз видят угрозы для безопасности в этом регионе в связи с нарушением имеющихся договоренностей", - отметил глава государства.

"И нам, Беларуси, и многим странам Центральной и Восточной Европы, представители которых здесь присутствуют, грозит оказаться на линии цивилизационного разлома. Уверен, что такая перспектива названным мною странам неприемлема. Уже является очевидной взаимосвязь, казалось бы, далеких конфликтов в других регионах мира и нелегальной миграции, а также угрозы терроризма в Европе. Ведь безопасность из абстрактного понятия стала конкретным, осязаемым явлением, а ее отсутствие в любой момент может затронуть каждого из нас", - сказал белорусский лидер.-0-