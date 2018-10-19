Лукашенко готов поддержать создание сетевого университета

19 октября, Гродно /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко готов поддержать идею о создании и развитии сетевого университета, который осуществлял бы свою деятельность в дистанционной форме с использованием IT-технологий. Об этом он заявил сегодня на встрече со студентами гродненских вузов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Готов поддержать. Мы участники этого сетевого университета СНГ. По- моему, два вуза у нас пока (в этом участвуют. - Прим. БЕЛТА)", - сказал глава государства.

Сетевые университеты - такая форма взаимодействия, в которых объединяется потенциал нескольких университетов для поддержки обучения студентов.

По его словам, подобное взаимодействие уже осуществляется в плане создания сетевого университета в СНГ - объединение вузов стран Содружества. "Уже опыт есть. Это возвращение к старому, поскольку разорвали эти связи. В этом нет ничего плохого", - заметил белорусский лидер.

Что касается получения образования в таком вузе в дистанционной форме, Александр Лукашенко выразил уверенность, что к этому придут. "Мы сейчас рванули за IT, на цифру все переводим. А здесь нам что мешает общаться и дистанционно получать образование в каком-то другом университете? Я не вижу здесь проблем", - сказал Президент.

На встрече было отмечено, что подобная практика уже используется и в рамках Беларуси. Например, Гродненский государственный университет имени Янки Купалы имеет договор о сетевой подготовке с вузом в Барановичах, в том числе осваиваются дистанционные формы подготовки.

"Если будет такая востребованность, вы всегда получите поддержку", - заявил глава государства.-0-