Лукашенко: губернаторы должны заниматься развитием спорта точно так же, как и посевной

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Губернаторы должны заниматься развитием спорта в регионах точно так же, как и посевной. Об этом Президент Беларуси, президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании о развитии зимних видов спорта, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам главы государства, губернаторы должны заниматься развитием спорта в регионах не меньше, чем посевной кампанией. "Это их хлеб и работа. Точно так, как посевная кампания, точно так и спорт, которому мы должны уделять серьезное внимание", - отметил Александр Лукашенко.

Ответственным должностным лицам в правительстве и Администрации Президента поручено определить критерии, чтобы каждая область продемонстрировала себя в летних и зимних видах спорта. "И мы будем давать оценку работе губернаторов", - сказал глава государства.

Он упрекнул руководителей регионов, что те не проявляют нужной инициативы и не занимаются спортивной сферой. "Вы что, сами не видите, что это мы должны делать, это наша работа, здоровье людей, в конце концов, - обратил внимание Президент. - Думаю, что это будет последний наш разговор с губернаторами на эту тему".

Александр Лукашенко заметил, что во многих городах построены ледовые арены и катки, однако эти площадки не используются для подготовки молодых спортсменов. "Почему на базе этих катков нет хоккейной школы и команды, которая бы в чемпионате Беларуси играла? Создавайте условия, чтобы туда пришли хорошие хоккеисты. Через два года, плохо или хорошо, но их будут тысячи", - добавил глава государства.-0-