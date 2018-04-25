Лукашенко и Саркисян в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Армении

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вечером 25 апреля по инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко и Президента Армении Армена Саркисяна. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Президент Армении подробно рассказал главе белорусского государства о нынешней ситуации в стране, подтвердив, что она остается сложной. Вопрос будущего Армении сегодня стоит ребром. Также Президент Армении подробно рассказал об истории конфликта, ошибках и недостатках, о ситуации в парламенте и консультациях, которые он сейчас проводит с парламентскими коалициями", - рассказали в пресс-службе.

Президенты выразили абсолютное единодушие в недопустимости нарушения Конституции ни одним гражданином, особенно при формировании нового правительства - все должно быть в рамках Основного Закона страны.

Главы государств также согласовали график дальнейших действий, договорившись работать в контакте. Они условились направить в Армению группу журналистов для объективного освещения происходящих в этой стране событий. "Белорусы хотят знать правду о ситуации в Армении", - подчеркнул белорусский лидер.-0-