Лукашенко: я преданный болельщик белорусских паралимпийцев

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на совещании о развитии зимних видов спорта заявил, что является преданным болельщиком белорусских паралимпийцев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вы просто молодцы. Вы всем им утерли нос. Считайте, что я ваш преданный болельщик", - сказал Александр Лукашенко. Президент подчеркнул, что белорусские паралимпийцы изо всех сил старались победить на прошедших в Южной Корее состязаниях. "Они порвали зубами. В жутких погодных условиях", - констатировал глава государства. Он отметил, что некоторые белорусские лыжники в таких обстоятельствах даже не смогли бы подняться в гору.-0-