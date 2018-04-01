Лукашенко юным хоккеистам: вы - наша надежда и не только олимпийская

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в церемонии закрытия турнира по хоккею "Олимпийские надежды". Глава государства тепло поприветствовал всех участников и отметил важность подобных соревнований, передает корреспондент БЕЛТА.

Команда "Грифоны" победила в хоккейном турнире "Олимпийские надежды" В решающем матче 3-го тура соревнований минская команда одолела другую ледовую дружину столицы "Медведь" со счетом 7:2 (3:0, 3:0, 1:2).

"Такие турниры проводим потому, что это любители: еще маленькие, начинающие. Может, они и станут когда-то профессионалами в этом уже не только мужском виде спорта (женщины начали поджимать в хоккее). Ранее провели "Золотую шайбу", в которой приняли участие тысячи детей разных возрастов. Мы предоставили возможность всем желающим и любящим хоккей показать свое мастерство. В финале "Золотой шайбы" тогда победила команда "Медведь", - сказал Александр Лукашенко. - В турнире "Олимпийские надежды" четыре лучшие команды тех соревнований вновь скрестили свои клюшки. У "Грифонов" была возможность взять реванш за поражение в "Золотой шайбе". Они сделали это достойно. Глядя на вас всех, подумал, что, наверное, будем скоро бороться в финале чемпионата мира. Ведь после завершения выступления за национальную сборную Антоненко, Мезина, Стася, Михалева - пропасть. Вы - наша надежда и не только олимпийская".

Президент отметил игру ребят из Брестской и Могилевской областей. "В Бресте и Могилеве хоккей начинался на моих глазах. Вы достойно сражались с грандами нашего детского хоккея - двумя минскими командами", - сказал Президент.

Глава государства поздравил участников с завершением турнира, поблагодарил тренеров за подготовку игроков и посоветовал проигравшим не огорчаться. "Потому как поражения закаляют характер", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко поблагодарил и родителей за подготовку ребят. "Без вас их не было бы здесь. Знаю, сколько труда и терпения отнимает подготовка хоккеиста. Поверьте, это все окупится сторицей. Ребята вырастут настоящими патриотами нашей страны", - уверен Президент.

Он также пожелал всем участникам турнира счастья, успехов и новых побед.

В Минске сегодня завершился турнир по хоккею "Олимпийские надежды", победу в котором одержали минские "Грифоны". Второе место заняла команда "Олимп" из Брестской области, третье - минский "Медведь". На четвертой позиции разместилась ледовая дружина "Мираж" из Могилевской области.-0-

Юные хоккеисты "Олимпа" добились второй победы на турнире "Олимпийские надежды" Как отметили игроки "Олимпа", к этому турниру они подготовились основательно. На счету юных игроков из Брестской области две победы.

Фото Максима Гучека и Андрея Стасевича.