Лукашенко: кибертерроризм будет не менее опасен, чем ядерное оружие

31 октября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что в недалеком будущем кибертерроризм будет не менее опасен, чем ядерное оружие. Об этом он заявил сегодня на открытии встречи Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства напомнил, что три недели назад в Минске под эгидой ОБСЕ прошла международная конференция высокого уровня по борьбе с терроризмом в цифровую эпоху. Ее участники сошлись во мнении, что, только выступив единым фронтом, возможно успешно противостоять кибертерроризму и другим современным вызовам и угрозам. "Кибертерроризм, и это мы поймем буквально в ближайшие год-два, будет не менее опасен, чем ядерное оружие", - уверен белорусский лидер.

"Беларусь готова принять у себя совместную конференцию ООН и ОБСЕ по борьбе с терроризмом и саммит по борьбе с киберпреступностью", - сказал Александр Лукашенко.

Он также предложил подумать над возобновлением под эгидой ОБСЕ деятельности "Группы мудрецов" из числа видных политиков и аналитиков. "Их задачей станет выработка рекомендаций стратегического характера по общим вопросам безопасности на евро-атлантическом и евразийском пространствах", - пояснил Президент.-0-