Лукашенко: мы будем укреплять институт местных Советов

16 февраля, Слуцк /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси будут укреплять институт местных Советов депутатов. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время встречи с работниками дрожжевого завода и сахарорафинадного комбината в Слуцке, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства обратил внимание на важность работы местных Советов депутатов, которые призваны решать насущные вопросы. "Это люди, которые быстрее могут достучаться до начальства, и именно через местного депутата можно быстрее решить имеющуюся проблему", - отметил Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул важность того, что именно депутаты утверждают местный бюджет, а это зарплаты, в том числе работников сфер здравоохранения, образования. "Я все больше и больше районные, городские Советы депутатов нагружаю, чтобы они решали актуальные вопросы вместе с председателями рай- и горисполкомов", - отметил он. Александр Лукашенко при этом обратил внимание, что депутаты работают на общественных началах, не получая зарплаты.

"Мы институт местных Советов будем укреплять", - заверил Президент. Глава государства напомнил, что ему в свое время предлагали ликвидировать местные Советы, с чем он не согласился. Как показала практика, решение их сохранить было верным. "Ведь именно депутаты на местах лучше других знают ситуацию и могут повлиять на тех же тунеядцев, а также ведущих аморальный образ жизни", - сказал он.

Александр Лукашенко также подчеркнул, что каждый должен принять участие в предстоящих выборах местных Советов и отдать свой голос за того, кто, по их мнению, является наиболее достойным кандидатом. "Надо прийти и проголосовать. Идет политическая кампания, и в ней надо принять участие", - уверен глава государства.-0-