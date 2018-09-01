Лукашенко на линейке в Александрии поделился воспоминаниями и рассказал о ценностях школьной поры

1 сентября, Александрия /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил сегодня праздничную линейку в честь Дня знаний в Александрийской средней школе Шкловского района, где поделился воспоминаниями и рассказал о ценностях школьной поры, передает корреспондент БЕЛТА.

"Первое сентября - это праздник, который начинается с первого звонка и остается с нами навсегда. И для меня очень важно разделить этот день вместе с вами", - заявил Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что Александрийская школа занимает особое место в его жизни. Когда-то и он, будучи учеником, стоял на линейке в ожидании очередного учебного года. "С теми событиями связано огромное количество впечатлений, личных переживаний - самых разных. Но со временем все они стали дорогими сердцу воспоминаниями. Так будет и у вас", - сказал Президент.

По словам Александра Лукашенко, взрослым всегда важно, чтобы дети осознавали ценность школьной поры. Понимали, что уроки, контрольные, экзамены - это своего рода репетиция взрослой жизни. "Но чтобы пройти этот путь достойно и вспоминать его с радостью, надо уже сегодня дорожить каждым мгновением, принимать с благодарностью все, что дает школа. И трудности в том числе", - заметил глава государства. Потому что именно они учат преодолевать сомнения и неуверенность, выстраивать отношения с одноклассниками и педагогами, пояснил Президент. "Это и есть тот ценный опыт, который станет для вас серьезной опорой в будущем. Это ваш первый жизненный опыт", - обратил внимание он.

"А здесь и сейчас рядом учителя, которые всегда дадут шанс исправить ошибки, помогут найти выход из любой ситуации, поддержат и направят. И, как показывает практика, самые требовательные, но внимательные и мудрые педагоги навсегда остаются в памяти своих учеников. Часто являются для них ориентиром в выборе будущей профессии", - констатировал Александр Лукашенко.

Глава государства заметил, что не всегда рядом есть человек, который подскажет, поможет, возьмет за руку и проведет по жизни. Президент обратился к педагогам и родителям: "На этот случай, когда с нашими детишками никого не будет рядом, чтобы подсказать, вы должны их научить сейчас ориентироваться в жизни. И научить действовать, принимать правильные решения даже в сложных, непростых жизненных ситуациях".

"Жизнь сейчас приобрела колоссальные масштабы в своей скорости. Скорость жизни неимоверно высока. Она значительно увеличилась. Это не те времена, когда мы с вами стояли здесь, садились за парты и учились. Поэтому надо принимать решения быстро. И надо научить наших маленьких белорусов, ориентируясь в этой жизни, принимать правильные и быстрые решения", - убежден Александр Лукашенко.

Глава государства обратил внимание на тот факт, что многие выпускники Александрийской школы стали ее учителями. Здесь уже есть педагогические династии. Президент тоже в свое время, получив диплом преподавателя, вернулся сюда, чтобы сделать первые профессиональные шаги на малой родине.

"И я помню эти уроки, особенно в десятом классе. Спустя годы, куда бы ни позвал долг, никогда не терял связь с родной землей, - подчеркнул Президент. - Она подпитывает, дает силы и остается самой главной опорой в жизни. И я точно могу сказать, что, только зная этот путь домой, можно уверенно двигаться вперед. Хотел бы, чтобы так было и у вас. А вперед человека всегда ведет естественное желание быть успешным и счастливым".

Александр Лукашенко добавил, что, о чем бы ни мечтали сегодняшние школьники, - все возможно. "И ключ к вашему уверенному будущему - это знания. Без них никуда. Знания не ради оценки, а ради достижения высоких целей. Не поверхностная информация, которая доступна в любом гаджете, в интернете, а глубокое изучение предметов", - отметил он.

"Да, мы живем в эпоху информационных технологий. Заглянув в тот самый гаджет, можем мгновенно получить ответ на любой вопрос. Но не это делает человека умнее и образованнее, а логическое мышление, умение рассуждать и делать правильные выводы, опираясь на собственный интеллект и эрудицию. Развивать их надо в школьном возрасте. И лучшие помощники на этом пути - ваши учителя и родители", - обратил внимание глава государства.

Президент уверен, что новый учебный год обязательно будет успешным для ребят, если они сразу настроятся на серьезную работу. "Но, уходя с головой в мир знаний, не забывайте, что это важно, но это не единственное, что будет важно в вашей жизни. Физическая активность - лучший отдых после умственной нагрузки. Больше общайтесь, проводите свободное время на свежем воздухе и обязательно занимайтесь спортом - для этого у вас созданы исключительные, уникальные условия", - посоветовал Александр Лукашенко.

Президент пожелал учащимся успехов и легкости в учебе, педагогам и родителям - понимания и мудрости. И в целом - сохранить праздничное настроение первого дня на весь предстоящий учебный год.-0-