Лукашенко на полях саммита СНГ провел двусторонние встречи

28 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко на полях саммита СНГ в Душанбе провел ряд двусторонних встреч с зарубежными лидерами, передает корреспондент БЕЛТА.

В частности, в объективы камер попала встреча с Президентом Молдовы Игорем Додоном. Как стало известно БЕЛТА, стороны обсудили состояние торгово-экономического сотрудничества, реализацию прежних договоренностей и перспективные направления для развития взаимодействия.

Было отмечено, что, несмотря на предпринятые в последнее время практические шаги к расширению двусторонних отношений, этот потенциал далеко не исчерпан.-0-