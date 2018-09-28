Лукашенко на полях саммита СНГ провел двусторонние встречи

28 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко на полях саммита СНГ в Душанбе провел ряд двусторонних встреч с зарубежными лидерами, передает корреспондент БЕЛТА.
В частности, в объективы камер попала встреча с Президентом Молдовы Игорем Додоном. Как стало известно БЕЛТА, стороны обсудили состояние торгово-экономического сотрудничества, реализацию прежних договоренностей и перспективные направления для развития взаимодействия.
Было отмечено, что, несмотря на предпринятые в последнее время практические шаги к расширению двусторонних отношений, этот потенциал далеко не исчерпан.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4659 BYN
|2.452 BYN
|2.463 BYN
|USD
|2.1087 BYN
|2.109 BYN
|2.113 BYN
|RUB
|3.2076 BYN
|3.21 BYN
|3.222 BYN