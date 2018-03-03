Лукашенко: на счету у людей в милицейских погонах немало достижений, хорошей результативной работы

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко адресовал сотрудникам и ветеранам органов внутренних дел поздравление с профессиональным праздником - Днем милиции. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Продолжая овеянные славой героические традиции старших поколений, сотрудники органов внутренних дел с честью и достоинством исполняют свой служебный долг. На счету у людей в милицейских погонах немало достижений, хорошей результативной работы, в которой сполна проявились мужество, профессионализм, гражданская ответственность", - говорится в поздравлении.

Президент отметил, что органы внутренних дел надежно выполняют сложные и ответственные задачи по обеспечению правопорядка и законности в обществе, защите конституционных прав и свобод граждан, сохранению стабильности в государстве.

"Убежден, что вы и впредь будете достойно служить своему народу. Государство и общество высоко ценят ваши самоотверженность и преданность Отечеству", - подчеркнул глава государства.

Он также поблагодарил сотрудников органов внутренних дел за службу Родине и пожелал новых успехов и достижений в их нелегком ответственном труде.

Уважаемые сотрудники органов внутренних дел, дорогие ветераны!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем милиции.

Продолжая овеянные славой героические традиции старших поколений, сотрудники органов внутренних дел с честью и достоинством исполняют свой служебный долг. На счету у людей в милицейских погонах немало достижений, хорошей результативной работы, в которой сполна проявились мужество, профессионализм, гражданская ответственность.

Органы внутренних дел надежно выполняют сложные и ответственные задачи по обеспечению правопорядка и законности в обществе, защите конституционных прав и свобод граждан, сохранению стабильности в государстве.

Убежден, что вы и впредь будете достойно служить своему народу. Государство и общество высоко ценят ваши самоотверженность и преданность Отечеству.

Благодарю за службу Родине. Желаю новых успехов и достижений в вашем нелегком ответственном труде. Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким.

Александр Лукашенко.