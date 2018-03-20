Лукашенко на встрече с творческой молодежью рассказал о любимой музыке

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко сегодня во время встречи с творческой молодежью рассказал о своих любимых музыке и песнях, передает корреспондент БЕЛТА.

Молодые люди интересовались, какую музыку слушает Президент во время занятий спортом, а также в автомобиле. Александр Лукашенко ответил, что на лыжах и во время хоккейных тренировок не до музыки. А вот когда находится за рулем, то слушает музыку. Глава государства поделился, что с удовольствием слушает песни, которые ассоциируются с его малой родиной.

Встреча Президента с творческой молодежью длилась около четырех часов и прошла в неформальной, очень дружественной атмосфере. Ребята задавали самые разнообразные вопросы, пользуясь возможностью, что называется, из первых уст узнать о многих темах, которые их волнуют. Александр Лукашенко обстоятельно и детально ответил на абсолютно все заданные ему вопросы.

Во встрече приняли участие около 270 человек. В их числе были студенты республиканских и региональных учреждений высшего и среднего специального образования, представители ведущих творческих коллективов и молодые творческие работники. Среди участников мероприятия находились также лауреаты специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи, победители областных, республиканских и международных фестивалей и конкурсов, участники творческих проектов, республиканских молодежных акций.-0-