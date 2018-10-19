Лукашенко: надо подумать о поощрении тренеров за подготовку хороших игроков

19 октября, Гродненский район /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Тема развития в регионах детско-юношеского спорта была одной из рассматриваемых во время посещения Президентом спортивных объектов в Гродно, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства посетил спорткомплекс "Пышки", где ознакомился с организацией работы воздухоопорной крытой ледовой площадки хоккейного клуба "Неман" и воздухоопорного крытого футбольного манежа футбольного клуба "Неман". Президент пообщался с руководителями спортивных учреждений и юными спортсменами, поинтересовался имеющимися проблемами.

Александр Лукашенко заметил, что необходимо подумать о поощрении тренеров, в том числе небольших детских хоккейных и футбольных команд, за подготовку хороших игроков. Речь идет о том, чтобы поощрять тренеров не только за места на спортивных состязаниях, а и за воспитание спортсменов, которые будут выступать за национальные сборные, ведь на таких региональных спортивных объектах, как "Пышки", и готовят, возможно, будущих элитных игроков.

Во время общения со спортсменами обсуждался вопрос расширения в стране таких резервных ледовых площадок в областных центрах и крупных городах, как созданы в Гродно. Их строительство создаст дополнительные условия для тренировок учеников детских и юношеских спортивных школ.

Александр Лукашенко поинтересовался мнением юных спортсменов о причинах подчас слабой игры белорусских спортсменов. "Я понимаю, если спортсмен вышел на лед или поле, то должен действительно играть, воевать на поле", - подчеркнул глава государства.

Он выразил уверенность, что лучшие из воспитанников смогут защищать честь страны на самых престижных международных состязаниях.

В Гродненской области хоккей с шайбой развивается в Гродно и Лиде. На подготовку спортивного резерва ориентированы спортивная детско-юношеская школа олимпийского резерва хоккейного клуба "Неман" и лидская ДЮСШ по хоккею с шайбой. Для обеспечения учебно-тренировочного процесса функционируют три площадки с искусственным льдом в Гродно и Лиде. Хоккейный клуб "Неман" выступает в экстралиге (высшей) чемпионата Беларуси с 1993 года.

Что касается развития футбола, то за счет воспитанников СДЮШОР формируется сборная команда Гродненской области и готовится спортивный резерв в основную команду футбольного клуба "Неман". За время работы школы было подготовлено немало футболистов высокого уровня.-0-

Фото Николая Петрова