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Лукашенко наградил солиста молдавской филармонии Константина Московича медалью Франциска Скорины

Президент 18.10.2018 | 18:06

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За значительный личный вклад в укрепление и развитие белорусско-молдавских культурных связей медалью Франциска Скорины награжден Константин Москович, солист Национальной филармонии Республики Молдова имени Сергея Лункевича. Соответствующий указ сегодня подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

Константин Москович известен как исполнитель, который играет на нае - многоствольной флейте. В 2005 году он организовал фестиваль эстрадной музыки "Песни мира" в Комрате, с 2006 года фестиваль проходит в Кишиневе.

Белорусам молдавский наист известен как участник фестивалей "Славянский базар" и "Золотой шлягер". Солист филармонии Молдовы является официальным представителем фестиваля "Славянский базар" на территории своей страны и Румынии.

Мелодия Константина Московича является визитной карточкой международного аэропорта в Кишиневе.-0-

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Теги
Лукашенко, Молдова, награды, указы
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