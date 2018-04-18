Лукашенко направил поздравление с 95-летием БФСО "Динамо"

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил сотрудников, работников и ветеранов БФСО "Динамо" с 95-й годовщиной со дня образования общества. Об этом БЕЛТА сообщили в
"На протяжении всей своей истории эта организация является основной базой для развития физкультурного движения, спорта высших достижений и профессиональной подготовки сотрудников органов правопорядка Беларуси. Многие наши прославленные атлеты носят гордое имя "динамовец". Среди них Иван Тихон, Александр и Андрей Богдановичи, Дарья Домрачева, Надежда Скардино и другие. Их успехи олицетворяют несгибаемую волю к победе, вселяют в нас чувство гордости за страну, служат патриотическому воспитанию молодежи", - говорится в поздравлении.
"Отмечая юбилей, мы отдаем дань памяти и уважения тренерам, специалистам и спортсменам, стоявшим у истоков создания общества, защищавшим Родину на фронтах Великой Отечественной войны, выполнявшим свой служебный долг в различных точках планеты", - отметил глава государства.
Президент пожелал сотрудникам, работникам и ветеранам БФСО "Динамо" крепкого здоровья, счастья, благополучия, ярких побед и новых рекордов.-0-
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