7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам XIII Международного фестиваля Юрия Башмета в связи с открытием музыкального форума. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Проведение этого музыкального форума в Беларуси стало доброй традицией и заметным событием в культурной жизни нашей страны. Благодаря ему белорусский зритель имеет уникальную возможность услышать в исполнении блестящих музыкантов международного уровня и талантливых молодых исполнителей шедевры мировой классики, лучшие произведения современных композиторов", - говорится в приветствии.

Глава государства отметил, что творческий диапазон фестиваля ежегодно расширяется. Неизменным остается его просветительская миссия - популяризация высокой культуры и поддержка начинающих артистов.

Александр Лукашенко уверен, что дни фестиваля станут настоящим праздником, послужат укреплению творческого общения музыкантов разных стран и поколений, принесут множество незабываемых впечатлений.-0-