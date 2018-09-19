Лукашенко направил соболезнование Президенту Филиппин в связи с последствиями циклона "Мангхут"

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования Президенту Республики Филиппины Родриго Дутерте в связи с многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями в результате наводнения и оползней, вызванных тропическим циклоном "Мангхут". Об этом БЕЛТА сообщили в
Глава государства подчеркнул, что в Беларуси эти известия восприняли с большой болью. Он также передал искренние слова поддержки и соболезнования родным и близким погибших, пожелания быстрого выздоровления пострадавшим и восстановления затронутых стихией регионов страны.-0-
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