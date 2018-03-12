12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким народного артиста СССР Олега Табакова. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Ушел из жизни всенародно любимый артист, талантливый режиссер и педагог, искренний и обаятельный человек", - говорится в соболезновании.

Глава государства отметил, что Олег Табаков прожил богатую творческую жизнь, оставил яркий след в истории советского и российского театра и кино. "Врожденная интеллигентность, профессионализм и уникальная исполнительская манера позволили ему сыграть сотни запоминающихся ролей, которые стали примером высокого искусства. На белорусской земле творчество Олега Павловича Табакова хорошо знают и любят. Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в наших сердцах", - подчеркнул Президент Беларуси.-0-