Лукашенко направил соболезнование Трампу в связи с трагедией в штате Флорида

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту США Дональду Трампу в связи с трагедией в штате Флорида. Об этом БЕЛТА сообщили в
"В Беларуси с глубокой печалью восприняли известие о многочисленных жертвах беспощадной расправы в школе города Паркленд", - говорится в соболезновании.
Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил искренние слова сочувствия американскому лидеру, родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления потерпевшим.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4632 BYN
|2.455 BYN
|2.462 BYN
|USD
|1.9717 BYN
|1.97 BYN
|1.974 BYN
|RUB
|3.4831 BYN
|3.465 BYN
|3.484 BYN