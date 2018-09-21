Лукашенко направил соболезнование в связи с крушением парома в Танзании

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил искренние соболезнования Президенту Танзании Джону Магуфули, родным и близким погибших при крушении пассажирского парома на севере страны. Об этом БЕЛТА сообщили в
Глава государства подчеркнул, что в Беларуси с глубокой болью и печалью восприняли известие о трагической гибели людей в результате крушения парома на озере Виктория.
Как сообщалось, судно перевернулось между островами Юкора и Буголора за несколько метров до места швартовки. На его борту находились более 400 пассажиров. По последним данным, в результате трагедии погибли свыше 100 человек.-0-
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