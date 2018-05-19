Лукашенко направил соболезнование в связи с крушением пассажирского самолета на Кубе

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично направил соболезнование Председателю Государственного Совета и Совета Министров Кубы Мигелю Диасу-Канелю в связи с крушением пассажирского самолета возле международного аэропорта Гаваны. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что в Беларуси известие о многочисленных человеческих жертвах в результате этой авиакатастрофы восприняли с большой болью и скорбью.

Александр Лукашенко также выразил искренние соболезнования и передал слова поддержки родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.-0-