Лукашенко направил соболезнования Президенту Ирана в связи с крушением пассажирского самолета

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично направил соболезнования Президенту Исламской Республики Иран Хасану Роухани в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате катастрофы пассажирского самолета иранской авиакомпании. Об этом БЕЛТА сообщили в
Глава государства также адресовал слова поддержки всему народу Ирана.-0-
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