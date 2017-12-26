26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в России, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко сегодня в Москве примет участие в неформальной встрече глав государств СНГ.

Как сообщалось, на встрече предполагается подвести итоги российского председательства в СНГ в 2017 году и обменяться мнениями по вопросам дальнейшего развития сотрудничества в различных областях.

Ожидается, что в мероприятии также примут участие президенты России, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана.-0-