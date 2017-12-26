26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в России, передает корреспондент БЕЛТА.
Александр Лукашенко сегодня в Москве примет участие в неформальной встрече глав государств СНГ.
Как сообщалось, на встрече предполагается подвести итоги российского председательства в СНГ в 2017 году и обменяться мнениями по вопросам дальнейшего развития сотрудничества в различных областях.
Ожидается, что в мероприятии также примут участие президенты России, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана.-0-
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